**Coronavirus: Boccia a regioni, 'governo sempre leale, norme condivise'** (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo, come sempre e con il massimo spirito di leale collaborazione, accolto tutte le osservazioni e i suggerimenti arrivati dalle regioni che hanno rafforzato l'impianto del provvedimento". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro Francesco Boccia durante la conferenza Stato-regioni. "Certo, il provvedimento ha un'impostazione chiara del governo, condivisa anche dagli enti locali, che poggia su due pilastri che abbiamo approfondito e discusso insieme a lungo: la sicurezza sanitaria basata sulla limitazione massima di contatti e assembramenti anche famigliari. Sicurezza che è stata costruita con la limitazione oraria alle 22 e con la limitazione della mobilità tra regioni". "Fin dalla prima riunione fatta tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo, comee con il massimo spirito dicollaborazione, accolto tutte le osservazioni e i suggerimenti arrivati dalleche hanno rafforzato l'impianto del provvedimento". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro Francescodurante la conferenza Stato-. "Certo, il provvedimento ha un'impostazione chiara del, condivisa anche dagli enti locali, che poggia su due pilastri che abbiamo approfondito e discusso insieme a lungo: la sicurezza sanitaria basata sulla limitazione massima di contatti e assembramenti anche famigliari. Sicurezza che è stata costruita con la limitazione oraria alle 22 e con la limitazione della mobilità tra". "Fin dalla prima riunione fatta tra ...

