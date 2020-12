TV7Benevento : **Coronavirus: Boccia a regioni, 'governo sempre leale, norme condivise'**... - TV7Benevento : **Coronavirus: Boccia a regioni, 'stupore? conoscevate bene norme dl'**... - tuttoatalanta : Covid, Boccia: 'Con 993 morti impensabile allentare misure' - CarlaLericette : RT @fanpage: 'Mi stupisce il vostro stupore'. Il Ministro Boccia contro le regioni dopo le polemiche sollevate per il nuovo #Dpcm https://t… - fanpage : 'Mi stupisce il vostro stupore'. Il Ministro Boccia contro le regioni dopo le polemiche sollevate per il nuovo #Dpcm -

Dopo la conferma della Valle d'Aosta in zona rossa (ma la regione sta per passare in zona arancione) e il no del Governo Conte all'apertura dello sci a Natale, è scontro aperto tra Roma e Aosta, dove ...Lo ha detto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia intervenendo al webinar «5G Italy e il Recovery Fund». Quindi questa apertura «andrebbe estesa anche al giorno di Natale e Capodanno». C ...