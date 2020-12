Coronavirus | Banfi | ' serve trasmissione tv che spieghi a nonni vocabolario covid' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Farei una grande raccomandazione a tutti i dirigenti Rai e a tutti i dirigenti Mediaset e tutte le testate: inventatevi una, di un attore, un presentatore, che faccia capire a tutte le persone di una certa età che cos'è il dpcm, il lockdown.... nessuno le spiega e gli anziani non capiscono, e sono molto in difficoltà". A lanciare l'appello all'Adnkronos è Lino, che in qualità del 'nonno più famoso d'Italia', nonno Libero, pone la questione della difficoltà per le persone di una certa età di capire esattamente il nuovo frasario relativo al coronavirus. "Io mi sento spesso chiedere: Lino, cosa significa questa parola? E quest'altra? -spiega il popolare attore pugliese- Già non sentono bene, già non vedono bene, in più con le mascherine non vedono il labiale...così la gente cambia canale!".