Coronavirus | Arcuri “Dall’estate potremo vaccinare l’intera popolazione”

ROMA (ITALPRESS) – "A cavallo tra il secondo e terzo trimestre, cioè a partire dall'estate del prossimo anno saremo potenzialmente in condizioni di vaccinare la totalità della nostra popolazione". Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario per l'emergenza Covid-19, in audizione alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali della Camera, in merito ai vaccini."In Italia – ha spiegato – arriveranno 202 milioni 573 mila dosi che serviranno per 101 milioni di cittadini". "Questi 202 milioni, allo stato delle previsioni condivise con l'Ue e considerando la quota spettante all'Italia, sono stati divisi – ha continuato – nei quattro trimestri del 2021 e nel primo trimestre del 2022. Potremmo ottenere fino a 28 milioni di dosi nel primo trimestre del 2021, fino a 57 milioni di dosi nel secondo trimestre del 2021, fino a 74 milioni nel ...

