Coronavirus | Aceti Salutequità | ' per malati no Covid emergenza nell' emergenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) - "E'. La pandemiasta condizionando il livello di accessibilità al Servizio sanitario nazionale da parte dei pazienti non". A lanciare l'allarme è Tonino, presidente della neonata associazione, il nuovo 'laboratorio italiano' per l'analisi, l'innovazione e il cambiamento delle politiche sanitarie e sociali, che ha presentato oggi il suo primo Report 'Equità di accesso alle cure e-19' e annunciato le sue prime proposte per le Istituzioni. L'impreparazione del Ssn a garantire il doppio registro di assistenza - ha spiegato in sintesi- ai pazientie non, ha ...