Continua il maltempo: venerdì 4 dicembre allerta in 12 regioni (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Una profonda area depressionaria, con centro d’azione sulla Gran Bretagna, si sta spostando verso sud e raggiungera’ il Mediterraneo nel corso della prossima notte, innescando un flusso di correnti sud-occidentali umide e instabili. Domani si prevede maltempo su tutte le regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse e ventilazione sostenuta, i fenomeni assumeranno carattere nevoso fino a quote di pianura sui settori nord-occidentali del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita’ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticita’ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Una profonda area depressionaria, con centro d’azione sulla Gran Bretagna, si sta spostando verso sud e raggiungera’ il Mediterraneo nel corso della prossima notte, innescando un flusso di correnti sud-occidentali umide e instabili. Domani si prevede maltempo su tutte le regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse e ventilazione sostenuta, i fenomeni assumeranno carattere nevoso fino a quote di pianura sui settori nord-occidentali del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita’ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticita’ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

DPCgov : Fin da subito operativa la macchina dei soccorsi per aiutare e assistere la popolazione colpita dal #maltempo in… - infoitinterno : Maltempo, Reggio Calabria devastata dal nubifragio: il temporale continua, situazione grave in città [FOTO] - MeteoWeb_eu : #Maltempo, Reggio #Calabria devastata dal nubifragio: il temporale continua, situazione grave in città [FOTO] - - preglias : RT @Anpasnazionale: A #Bitti proseguono gli interventi dei nostri volontari per assistere la popolazione colpita dal #maltempo di sabato sc… - Anpasnazionale : A #Bitti proseguono gli interventi dei nostri volontari per assistere la popolazione colpita dal #maltempo di sabat… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua maltempo Continua il maltempo: venerdì 4 dicembre allerta in 12 regioni - DIRE.it Dire Meteo, Campania: prorogata l’allerta. Ancora maltempo

Prorogata l'allerta meteo nella regione Campania: continua ad imperversare il maltempo. Ecco le zone e i livelli di rischio ...

Gelicidio in Carso, strade come lastre, bus e treni intermittenti in mattinata. Riaperto il valico di Fernetti

Strade ghiacchiate in Carso. Segnalazioni alla Polizia locale di Trieste per le strade ghiacciate sono giunte in particolare da Trebiciano e Gropada. I vigili fanno sapere che anche nella giornata odi ...

Prorogata l'allerta meteo nella regione Campania: continua ad imperversare il maltempo. Ecco le zone e i livelli di rischio ...Strade ghiacchiate in Carso. Segnalazioni alla Polizia locale di Trieste per le strade ghiacciate sono giunte in particolare da Trebiciano e Gropada. I vigili fanno sapere che anche nella giornata odi ...