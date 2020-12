Conte presenta il Dpcm di Natale: «Vietati gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lavoriamo per rientro a scuola il 7 gennaio» – La diretta (Di giovedì 3 dicembre 2020) «Le misure che adottiamo sono adeguate e proporzionate a livello di rischio effettivo dei territori: nel giro di un mese abbiamo piegato la curva dei contagi portando l’Rt sotto la soglia di 1». Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando in conferenza stampa delle nuove misure messe in campo dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus. «È ragionevole prevedere che, nel giro di un paio di settimane, tutte le regioni saranno gialle – ha detto il capo dell’esecutivo -. Questi risultati ci confortano, ma c’è un aspetto che non ci consente di abbassare la guardia: sono in arrivo le festività natalizie». «Per questa ragione siamo costretti a introdurre un piano di misure con nuove restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) «Le misure che adottiamo sono adeguate e proporzionate a livello di rischio effettivo dei territori: nel giro di un mese abbiamo piegato la curva dei contagi portando l’Rt sotto la soglia di 1». Così il presidente del Consiglio Giuseppeparlando in conferenza stampa delle nuove misure messe in campo dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus. «È ragionevole prevedere che, nel giro di un paio di settimane, tutte lesaranno gialle – ha detto il capo dell’esecutivo -. Questi risultati ci confortano, ma c’è un aspetto che non ci consente di abbassare la guardia: sono in arrivo le festività natalizie». «Per questa ragione siamo costretti a introdurre un piano di misure con nuove restrizioni dal 21al 6. Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che ...

