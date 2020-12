Conte litiga con le Regioni ma vince sempre lui: annunciato nuovo Dpcm (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Governo ha deciso: il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato alla Nazione con una conferenza stampa. il premier ConteLibera tutti o quasi almeno fino al 20 dicembre, poi la stretta finale voluta dal Governo per evitare che le festività diventino casua della terza ondata di coronavirus. La trattativa sul nuovo Dpcm è andata avanti per tutta la notte scorsa con tensioni palpabili tra gli stessi partiti di Maggioranza. Resta immutato il sistema delle fasce colorate, l’obiettivo è portare entro metà dicembre tutto il Paese in fascia gialla, ovvero quella meno sacrificata, con però divieti di mobilità e altre restrizioni dal 21 dicembre al 7 gennaio. Divieto di circolazione dopo le 22 e fino alle 5 del mattino successivo se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Anche durante le ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Governo ha deciso: il presidente del consiglio, Giuseppe, ha parlato alla Nazione con una conferenza stampa. il premierLibera tutti o quasi almeno fino al 20 dicembre, poi la stretta finale voluta dal Governo per evitare che le festività diventino casua della terza ondata di coronavirus. La trattativa sulè andata avanti per tutta la notte scorsa con tensioni palpabili tra gli stessi partiti di Maggioranza. Resta immutato il sistema delle fasce colorate, l’obiettivo è portare entro metà dicembre tutto il Paese in fascia gialla, ovvero quella meno sacrificata, con però divieti di mobilità e altre restrizioni dal 21 dicembre al 7 gennaio. Divieto di circolazione dopo le 22 e fino alle 5 del mattino successivo se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Anche durante le ...

"In 24 ore quasi 1.000 persone sono morte a causa del Covid. Negli ultimi 15 giorni oltre 10.000. Rifletta chi non capisce quanto è importante tenere alta l'attenzione con regole rigorose per sconfigg ...

Silvio Berlusconi ha cambiato idea sul MES creando problemi dentro Forza Italia e nemmeno il M5S ha una posizione condivisa ...

"In 24 ore quasi 1.000 persone sono morte a causa del Covid. Negli ultimi 15 giorni oltre 10.000. Rifletta chi non capisce quanto è importante tenere alta l'attenzione con regole rigorose per sconfigg ...