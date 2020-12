Conte indagato: Lamorgese lo difende (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dice Lamorgese che: Olivia Paladino “appariva turbata” a causa del pressing fatto dall’inviato de Le Iene.È questa la ricostruzione fornita dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese nell’Aula della Camera. Il premier Conte potrebbe infatti essere indagato per peculato. La compagna del premier, per sfuggire a Filippo Roma, si era rifugiata in un supermercato, quel 26 ottobre, e pochi minuti dopo sono arrivati alcuni agenti della scorta del premier. Secondo la titolare del Viminale, che ha ricostruito il caso “la compagna del premier Conte uscita a piedi dal palazzo, e immediatamente inseguita dalla troupe televisiva, decideva per sottrarsi alle insistenti domande dell’inviato di rifugiarsi all’interno dell’attiguo supermercato, raggiungendo il fondo del locale. A questo punto il titolare del ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Diceche: Olivia Paladino “appariva turbata” a causa del pressing fatto dall’inviato de Le Iene.È questa la ricostruzione fornita dal ministro dell’Interno Luciananell’Aula della Camera. Il premierpotrebbe infatti essereper peculato. La compagna del premier, per sfuggire a Filippo Roma, si era rifugiata in un supermercato, quel 26 ottobre, e pochi minuti dopo sono arrivati alcuni agenti della scorta del premier. Secondo la titolare del Viminale, che ha ricostruito il caso “la compagna del premieruscita a piedi dal palazzo, e immediatamente inseguita dalla troupe televisiva, decideva per sottrarsi alle insistenti domande dell’inviato di rifugiarsi all’interno dell’attiguo supermercato, raggiungendo il fondo del locale. A questo punto il titolare del ...

ilriformista : #Conte indagato, #Anzaldi: “#Lamorgese ha svelato grave tentativo di depistaggio da Palazzo Chigi” @Michele_Anzaldi… - Giorgiolaporta : È ancora valida quella regola di #DiMaio secondo la quale un Ministro indagato dovrebbe dimettersi dopo 5 minuti o… - Corriere : La scorta intervenuta per la compagna di Conte: il premier indagato per peculato - cristian_polce : RT @Gabbiacane: Conte indagato per peculato? No, Conte andrebbe indagato, processato e condannato per perculato. Per aver perculato un inte… - QuotidianPost : Conte indagato: Lamorgese lo difende -