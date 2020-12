Conte ha parlato in diretta agli Italiani: ecco cosa ha riferito (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato in conferenza stampa le misure Contenute nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire dal domani, venerdì 4 dicembre. "Continueremo ad applicare il sistema che prevede le Regioni colorate, perché è un sistema che sta funzionando, permettendoci di dosare i nostri interventi. Nel giro di un mese abbiamo piegato la curva portando l'Rt sotto l'1, attualmente è a 0,91. In prossimità delle feste natalizie tutte le Regioni saranno gialle, è prevedibile. Si tratta di un risultato significativo, contando che anche nelle zone rosse le fabbriche e gli uffici sono aperti. Ma non possiamo abbassare la guardia. Arriva il Natale, se affrontassimo il periodo delle feste con le misure delle aree gialle arriverebbe un'impennata del contagio. Per questo dobbiamo prevedere ulteriori restrizioni per il periodo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha illustrato in conferenza stampa le misurenute nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire dal domani, venerdì 4 dicembre. "Continueremo ad applicare il sistema che prevede le Regioni colorate, perché è un sistema che sta funzionando, permettendoci di dosare i nostri interventi. Nel giro di un mese abbiamo piegato la curva portando l'Rt sotto l'1, attualmente è a 0,91. In prossimità delle feste natalizie tutte le Regioni saranno gialle, è prevedibile. Si tratta di un risultato significativo, contando che anche nelle zone rosse le fabbriche e gli uffici sono aperti. Ma non possiamo abbassare la guardia. Arriva il Natale, se affrontassimo il periodo delle feste con le misure delle aree gialle arriverebbe un'impennata del contagio. Per questo dobbiamo prevedere ulteriori restrizioni per il periodo ...

borghi_claudio : L'ultima volta che si è parlato della riforma del MES in aula. Signor conte, CHE COSA NON CAPIVA??? Poi la riforma… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Senti chi parla. “Litigiosa riunione sulle riforme. E Conte viene ribattezzato ‘bella addor… - TlNYVTETE : ah conte ha parlato? - steffit7 : @piovebirra Non ha parlato dei colori della regione. ??????? #Conte #DPCMnatale - loscornetteros : Ha parlato piu' di cheshless gli attacchi alla sua compagna il mes sintesi di ampio respiro riformatore che di (ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte parlato Rimpasto, Conte al Corriere: ‘Non rincorriamo le ambizioni di qualcuno’ Il Fatto Quotidiano Dpcm, divieto spostamenti tra comuni a Natale. Negozi aperti fino alle 21. Le nuove misure

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa questa sera, in merito alle nuove misure adottate in materia di Covid 19, illustrando il nuovo Dpcm, che regolerà il periodo ...

Spostamenti e aperture dei negozi, cosa cambia con il nuovo dcpm

Spostamenti e aperture, cosa cambia con il nuovo dcpm di Conte. Stasera il Presidente del Consiglio, Stasera il Presidente del Consiglio ha parlato ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa questa sera, in merito alle nuove misure adottate in materia di Covid 19, illustrando il nuovo Dpcm, che regolerà il periodo ...Spostamenti e aperture, cosa cambia con il nuovo dcpm di Conte. Stasera il Presidente del Consiglio, Stasera il Presidente del Consiglio ha parlato ...