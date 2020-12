Conte Conferenza stampa diretta | DPCM Natale – VIDEO

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Alle 20.15 ladel presidente del Consiglio, Giuseppe: innovità suloggi alle 20.15 del presidente del Consiglio Giuseppe, il quale annuncia quanto predisposto dal cosiddettodi, un provvedimento che trova anche nella maggioranza molte rimostranze. In particolare, 25 senatori dem chiedono in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : ?? CONFERENZA DI CONTE ALLE 20.15 ?? - TgLa7 : #Dpcm: conferenza stampa #Conte alle 20.15 a P.Chigi - Inter : ??-LIVE La conferenza stampa della vigilia di #BorussiaInter: parlano mister Antonio Conte e Andrea Ranocchia - Gianluc68325330 : RT @tempoweb: Ecco il dpcm di #Natale2020 I diktat di Conte agli italiani: a che ora il premier parla in diretta - amaricord : Conte annuncia una conferenza stampa e Twitter manda Emily in tendenza, che dire -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Conferenza

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà entro oggi 3 dicembre il Dpcm con le nuove misure restrittive per le vacanze di Natale. Questa sera interverrà in conferenza stampa, che sarà trasmes ...Il Presidente del Consiglio dei Ministri parlerà questa sera agli italiani per illustrare il nuovo DPCM e le disposizioni per le festività natalizie ...