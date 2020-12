Consentita l'attività sportiva o motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza (Di giovedì 3 dicembre 2020) È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. È quanto prevede la bozza del nuovo Dpcm. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) È consentito svolgereall’, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque neldiinterpersonale di almeno due metri per l’e di almeno un metro per ogni altrasalvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. È quanto prevede la bozza del nuovo Dpcm.

Fernandoroma63 : RT @HuffPostItalia: Consentita l'attività sportiva o motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza - HuffPostItalia : Consentita l'attività sportiva o motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza - eterea_naive : RT @MazzolaiMarco: @riktroiani @eterea_naive Che decidono loro della nostra vita, i nostri orari, cosa e quando possiamo fare una cosa. Pre… - MazzolaiMarco : @riktroiani @eterea_naive Che decidono loro della nostra vita, i nostri orari, cosa e quando possiamo fare una cosa… - leonardweb2000 : RT @RosellaLara19: Non ci credo che l'attività di sopralluogo alle case popolari non fosse consentita in tempo di lockdown... in fin dei co… -

Ultime Notizie dalla rete : Consentita attività Roma, Conte divide l'Italia in tre aree: Gialla, arancione e rossa. Il Dpcm in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre. Tutte le restrizioni con la Campania inserita in area gialla l'eco di caserta