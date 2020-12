Confindustria Benevento dona 55 computer alle scuole: Garantire a tutti la didattica a distanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) Undici le aziende aderenti, 55 i dispositivi acquistati e dieci gli Istituti scolastici destinatari della donazione. Sono i risultati della campagna Dad, che non sta solo per didattica a istanza ma per dona alternative digitali, avviata nel mese di novembre (progetto ideato dal Comune di Benevento su proposta di imprese associate a Confindustria Benevento) che oggi vede la consegna ufficiale dei computer agli istituti che ne hanno fatto richiesta. Presenti all’incontro: il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il presidente di Confindustria Benevento Filippo Liverini, l’assessore all’Istruzione e alla Cultura, Rossella del Prete. Sono Bella Molisana, Cornaglia Sus, Idal, Laer Aeronautica, Labit del gruppo Rillo, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) Undici le aziende aderenti, 55 i dispositivi acquistati e dieci gli Istituti scolastici destinatari dellazione. Sono i risultati della campagna Dad, che non sta solo pera istanza ma peralternative digitali, avviata nel mese di novembre (progetto ideato dal Comune disu proposta di imprese associate a) che oggi vede la consegna ufficiale deiagli istituti che ne hanno fatto richiesta. Presenti all’incontro: il sindaco diClemente Mastella, il presidente diFilippo Liverini, l’assessore all’Istruzione e alla Cultura, Rossella del Prete. Sono Bella Molisana, Cornaglia Sus, Idal, Laer Aeronautica, Labit del gruppo Rillo, ...

Undici le aziende aderenti, 55 i dispositivi acquistati e dieci gli Istituti scolastici destinatari della donazione. Sono i risultati della campagna Dad, che non sta solo per Didattica a istanza ma pe ...

DAD. Confindustria Benevento dona 55 computer

