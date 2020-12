Conferenza stampa del Premier Conte oggi in diretta: le nuove misure per il Natale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono settimane che non si parla d’altro, tra anticipazioni, indiscrezioni e rumors. Questa notte sarebbe arrivato l’accordo e forse anche la firma ( alcune fonti dicono che il Premier non ha ancora firmato il nuovo DPCM). Una cosa però è certa: entrerà in vigore da domani per cui è solo una questione di ore. E proprio in questa ottica, Giuseppe Conte avrebbe deciso di analizzare insieme agli italiani quelle che saranno le misure anti contagio in vista del Natale scritte proprio nel nuovo decreto legge che entrerà in vigore da domani. Questa sera, intorno alle 20,20 dovrebbe tenersi una Conferenza stampa durante la quale il Premier prima spiegherà quelle che sono state le decisioni del Governo e dopo, risponderà anche alle domande dei giornalisti. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono settimane che non si parla d’altro, tra anticipazioni, indiscrezioni e rumors. Questa notte sarebbe arrivato l’accordo e forse anche la firma ( alcune fonti dicono che ilnon ha ancora firmato il nuovo DPCM). Una cosa però è certa: entrerà in vigore da domani per cui è solo una questione di ore. E proprio in questa ottica, Giuseppeavrebbe deciso di analizzare insieme agli italiani quelle che saranno leanti contagio in vista delscritte proprio nel nuovo decreto legge che entrerà in vigore da domani. Questa sera, intorno alle 20,20 dovrebbe tenersi unadurante la quale ilprima spiegherà quelle che sono state le decisioni del Governo e dopo, risponderà anche alle domande dei giornalisti. ...

