Conferenza stampa Conte: le parole del Premier che illustra il nuovo Dpcm (Di giovedì 3 dicembre 2020) Conferenza stampa Conte: le parole del capo del Governo che illustra il nuovo Dpcm valido per le festività natalizie e per Capodanno Giuseppe Conte parla in Conferenza stampa per illustrare il nuovo Dpcm, che contiene tutte le regole valide per le prossime settimane e spiega in che modo gli italiani trascorreranno le feste natalizie. Tra il coprifuoco, spostamenti tra Regioni e in comuni diversi, orario dei negozi prolungato e molto altro, ecco quali sono le novità Contenute nel nuovo Dpcm. Aggiornamenti a partire dalle 20.15 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020): ledel capo del Governo cheilvalido per le festività natalizie e per Capodanno Giuseppeparla inperre il, che contiene tutte le regole valide per le prossime settimane e spiega in che modo gli italiani trascorreranno le feste natalizie. Tra il coprifuoco, spostamenti tra Regioni e in comuni diversi, orario dei negozi prolungato e molto altro, ecco quali sono le novitànute nel. Aggiornamenti a partire dalle 20.15 Leggi su Calcionews24.com

GiuseppeConteIT : Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi. - acmilan : Coach Pioli and @DalotDiogo ahead of #MilanCeltic, live on the app. Welcome back Boss ???? - OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di @PFonsecaCoach e Bryan @Cristante in vista di #RomaYB - MPenikas : FQ: Dpcm di Natale, la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte: segui la diretta tv - Aislec1 : Interessate conferenza stampa ricca di contenuti. Grazie a Tonino Aceti per il continuo e inarrestabile impegno per… -