Conferenza pre AZ-Napoli | le parole di Gattuso e Insigne

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Giovedì 3 dicembre 2020, ilsarà impegnato nella trasferta in Olanda per affrontare l’AZ Alkmaar. Ieri si è svolta lapre AZ-, dove il tecnicoe il capitano, hanno parlato della gara contro gli olandesi.pre AZ-verso il 4-3-3? Ha parlato così Gennaro, in vista della partita contro l’AZ: ” Siamo consapevoli che non sarà facile. L’AZ è una squadre ben organizzata con giocatori interessanti. Per vincere abbiamo bisogno di un grande“. Sul modulo che userà contro gli olandesi: “A me sembra di sognare. Su un centinaio di partite ho sempre fatto 4-3-3, è il mio modulo, col 4-2-3-1 ne ho fatte 4-5. Non è una questione di modulo, di ...