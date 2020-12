"Con 993 morti è impensabile". Sciacallata di governo: usano il bollettino contro Zaia e Fontana, cosa "scordano" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Usare i morti di oggi (993), che sono conseguenza dei contagi di due settimane fa, per giustificare una misura (il blocco totale durante i giorni delle feste) che entrerà in vigore il 20 dicembre sembra quasi una strumentalizzazione da parte del governo. Questo è quello che si intuisce dopo che il premier Conte ha respinto le critiche dei governatori sulla bozza dell'ultimo dpcm. La Conferenza delle Regioni, infatti, ha detto no alla limitazione degli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio approvata la scorsa notte dal Consiglio dei ministri. Conte così ha convocato in videoconferenza tutti i presidenti e con ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza ha confermato la stretta. Lo stesso Boccia usa proprio il dato dei decessi di oggi per stoppare ogni velleità di riapertura. “Con 993 morti in un giorno è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Usare idi oggi (993), che sono conseguenza dei contagi di due settimane fa, per giustificare una misura (il blocco totale durante i giorni delle feste) che entrerà in vigore il 20 dicembre sembra quasi una strumentalizzazione da parte del. Questo è quello che si intuisce dopo che il premier Conte ha respinto le critiche dei governatori sulla bozza dell'ultimo dpcm. La Conferenza delle Regioni, infatti, ha detto no alla limitazione degli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio approvata la scorsa notte dal Consiglio dei ministri. Conte così ha convocato in videoconferenza tutti i presidenti e con ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza ha confermato la stretta. Lo stesso Boccia usa proprio il dato dei decessi di oggi per stoppare ogni velleità di riapertura. “Con 993in un giorno è ...

GassmanGassmann : 993 deceduti con #covid nella giornata di oggi.??rip - Tg1Raiofficial : Giornata che segna un tragico aumento dei #morti per #COVID19 Sono 993 le vittime in 24 ore, mai così tanti da ini… - HuffPostItalia : Il governo risponde alle Regioni: 'Con 993 morti impensabile allentare le misure' - urban_agnes : A questi profili con i cartoni sopra che si disperano per l’uscita di Oppini dico solo 993. ARIPIJATEVI! - Donchisciotte6 : RT @marcoazzi66: Si parla di cenoni e vacanze sulla neve, con 993 morti. Ma un po' di vergogna no? #COVID19 -