Come ha reagito Elettra Lamborghini alla notizia dell'ingresso di sua sorella al Grande Fratello Vip: il racconto di Signorini (Di giovedì 3 dicembre 2020) Com'è noto, al Grande Fratello Vip stanno per entrare diversi nuovi concorrenti, tra cui, rivela il settimanale Chi, anche la sorella minore di Elettra Lamborghini, Ginevra. Proprio su quest'ultima, durante il talk show CasaChi, Alfonso Signorini ha puntato l'attenzione, rivelando qual è stata la reazione di Elettra Lamborghini all'ingresso di Ginevra nella casa. Le due sorelle sono infatti ai ferri corti, Come testimonia l'assenza di Ginevra al matrimonio di Elettra con Afrojack. Da una confidenza fatta dalla "Twerking Queen" a Cristiano Malgioglio, apprendiamo Come lei ha preso la notizia della sorella concorrente del Grande Fratello Vip.

