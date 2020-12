Come difendersi dalle truffe in bolletta, Eni gas e luce lancia una Web Serie (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Eni gas e luce da sempre si impegna per operare nel mercato dell’energia in modo trasparente e affidabile nei confronti dei propri clienti,famiglie e imprese, con l’obiettivo di essere per loro un punto di riferimento per la fornitura di gas, elettricità e soluzioni energetiche. L’emergenza sanitaria e l’aumento dell’utilizzo dei canali digitali – sottolinea Eni – hanno contribuito ad esporre i clienti a maggiori rischi: i comportamenti fraudolenti si sono intensificati e avvengono non solo più telefonicamente o porta a porta, ma anche tramite comunicazioni digitali Come e-mail, applicazioni di messaggistica e social media. Proprio con l’obiettivo di contribuire a creare maggiore consapevolezza e aiutare i propri clienti a proteggersi dai tentativi di truffa, Eni gas e luce ha scelto di creare Spotlight, una web Serie disponibile su ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Eni gas e luce da sempre si impegna per operare nel mercato dell’energia in modo trasparente e affidabile nei confronti dei propri clienti,famiglie e imprese, con l’obiettivo di essere per loro un punto di riferimento per la fornitura di gas, elettricità e soluzioni energetiche. L’emergenza sanitaria e l’aumento dell’utilizzo dei canali digitali – sottolinea Eni – hanno contribuito ad esporre i clienti a maggiori rischi: i comportamenti fraudolenti si sono intensificati e avvengono non solo più telefonicamente o porta a porta, ma anche tramite comunicazioni digitalie-mail, applicazioni di messaggistica e social media. Proprio con l’obiettivo di contribuire a creare maggiore consapevolezza e aiutare i propri clienti a proteggersi dai tentativi di truffa, Eni gas e luce ha scelto di creare Spotlight, una webdisponibile su ...

