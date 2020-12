Collepasso: anziano ucciso, il figlio condannato a trenta anni di reclusione Sentenza di primo grado (Di giovedì 3 dicembre 2020) trenta anni di reclusione a Vittorio Leo, il 49enne di Collepasso (Salento) accusato dell’omicidio del padre, un insegnante in pensione di 89 anni. La condanna è stata comminata dalla Corte d’Assise di Lecce. Il corpo della vittima, Antonio Leo, venne trovato carbonizzato nel bagno dell’abitazione il 29 maggio dello scorso anno. L'articolo Collepasso: anziano ucciso, il figlio condannato a trenta anni di reclusione <small class="subtitle">Sentenza di primo grado</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 dicembre 2020)dia Vittorio Leo, il 49enne di(Salento) accusato dell’omicidio del padre, un insegnante in pensione di 89. La condanna è stata comminata dalla Corte d’Assise di Lecce. Il corpo della vittima, Antonio Leo, venne trovato carbonizzato nel bagno dell’abitazione il 29 maggio dello scorso anno. L'articolo, ildi di proviene da Noi Notizie..

LaGazzettaWeb : Collepasso, dette fuoco all'anziano padre: figlio condannato a 30 anni per omicidio volontario - leccenews24 : Anziano morto carbonizzato in casa. Figlio condannato a 30 anni per omicidio volontario -

Ultime Notizie dalla rete : Collepasso anziano Collepasso, dette fuoco all'anziano padre: figlio condannato a 30 anni per omicidio volontario La Gazzetta del Mezzogiorno Collepasso: anziano ucciso, il figlio condannato a trenta anni di reclusione Sentenza di primo grado

Trenta anni di reclusione a Vittorio Leo, il 49enne di Collepasso (Salento) accusato dell’omicidio del padre, un insegnante in pensione di 89 anni. La condanna è stata comminata dalla Corte d’Assise d ...

Collepasso, dette fuoco all'anziano padre: figlio condannato a 30 anni per omicidio volontario

Vittorio Leo, 49 anni, avrebbe spruzzato dell’alcol sul genitore mentre questi era vicino ad un fornello acceso ...

Trenta anni di reclusione a Vittorio Leo, il 49enne di Collepasso (Salento) accusato dell’omicidio del padre, un insegnante in pensione di 89 anni. La condanna è stata comminata dalla Corte d’Assise d ...Vittorio Leo, 49 anni, avrebbe spruzzato dell’alcol sul genitore mentre questi era vicino ad un fornello acceso ...