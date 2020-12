Collegamento sullo Stretto, audizione al MIT di sindaci e presidenti regioni (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il gruppo di lavoro incaricato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare le proposte progettuali per la realizzazione di un attraversamento stabile dello Stretto di Messina, presieduto dalla Ministra Paola De Micheli e dal Viceministro Giancarlo Cancelleri, si è riunito per l’audizione dei rappresentanti delle regioni Sicilia e Calabria e dei Comuni di Messina e Reggio Calabria. Illustrato lo stato di avanzamento dell’elaborazione del gruppo di lavoro, chiamato a concludere il proprio compito entro il 31 dicembre 2020. “Le argomentazioni oggettive che usciranno dalle conclusioni del gruppo di lavoro – ha spiegato la Ministra De Micheli– dovranno confluire nel dibattito pubblico e politico intorno all’opera. Più affronteremo questo tema sulla base dei reali bisogni delle persone e dei territori, più ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il gruppo di lavoro incaricato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare le proposte progettuali per la realizzazione di un attraversamento stabile dellodi Messina, presieduto dalla Ministra Paola De Micheli e dal Viceministro Giancarlo Cancelleri, si è riunito per l’dei rappresentanti delleSicilia e Calabria e dei Comuni di Messina e Reggio Calabria. Illustrato lo stato di avanzamento dell’elaborazione del gruppo di lavoro, chiamato a concludere il proprio compito entro il 31 dicembre 2020. “Le argomentazioni oggettive che usciranno dalle conclusioni del gruppo di lavoro – ha spiegato la Ministra De Micheli– dovranno confluire nel dibattito pubblico e politico intorno all’opera. Più affronteremo questo tema sulla base dei reali bisogni delle persone e dei territori, più ...

ParisiSonia : RT @Musumeci_Staff: Il collegamento stabile sullo #Stretto di Messina è un'esigenza prioritaria per ridare un ruolo da protagonista alla #S… - vincycernic95 : Elisabetta sta mettendo sullo stesso piano il passare per snob e il passare per accattona DAL COMPLESSO DI SUPERIO… - Regione_Sicilia : RT @mitgov: Collegamento sullo #Stretto di Messina, audizione dei Sindaci di Messina e Reggio Calabria e dei Presidenti delle due Regioni.… - reggiotv : Il gruppo di lavoro incaricato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare le proposte… - ferpress : Audizione al #Mit di sindaci e presidenti di regioni per collegamento dello stretto. #DeMicheli, valutazione oggett… -