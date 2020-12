Cina, settore terziario in forte crescita. Valori record 10 anni (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’economia cinese marcia a passo spedito. Nel mese di novembre, l’indice PMI dei servizi pubblicato da Caixin-Markit è salito a 57,8 punti contro i 56,8 di ottobre, superando anche le stime degli analisti che erano per una contrazione a 56,4 punti. Si tratta del settimo mese consecutivo in cui l’indice si conferma sopra la soglia psicologica di 50 punti che fa da spartiacque tra espansione economica e contrazione. La fiducia delle imprese è migliorata al livello più alto da oltre nove anni e mezzo e le nuove attività si sono espanse al ritmo più rapido dall’aprile 2010, ha sottolineato Caixin. “La ripresa dei servizi post-epidemia ha continuato a prendere velocità a novembre” – ha detto Wang Zhe, economista senior presso Caixin Insight Group -. L’occupazione è migliorata notevolmente a novembre ed ha raggiunto il suo punto più alto dall’ottobre 2010?. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’economia cinese marcia a passo spedito. Nel mese di novembre, l’indice PMI dei servizi pubblicato da Caixin-Markit è salito a 57,8 punti contro i 56,8 di ottobre, superando anche le stime degli analisti che erano per una contrazione a 56,4 punti. Si tratta del settimo mese consecutivo in cui l’indice si conferma sopra la soglia psicologica di 50 punti che fa da spartiacque tra espansione economica e contrazione. La fiducia delle imprese è migliorata al livello più alto da oltre novee mezzo e le nuove attività si sono espanse al ritmo più rapido dall’aprile 2010, ha sottolineato Caixin. “La ripresa dei servizi post-epidemia ha continuato a prendere velocità a novembre” – ha detto Wang Zhe, economista senior presso Caixin Insight Group -. L’occupazione è migliorata notevolmente a novembre ed ha raggiunto il suo punto più alto dall’ottobre 2010?. ...

DividendProfit : Cina, settore terziario in forte crescita. Valori record 10 anni - AdmGov : Nei giorni scorsi i funzionari #ADM in collaborazione con i militari del Comando Provinciale @GDF di Ravenna, hanno… - Kmetro0_eu : Cina: cresce il settore manifatturiero, tensioni per le fabbriche più piccole - XinhuaItalia : La Cina ha esortato il settore imprenditoriale a ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso e a rimpiazzarl… - msandrone : Chang'e 5 è sulla Luna - allunaggio riuscito ed ennesimo passo in avanti dell'uomo verso una migliore conoscenza de… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina settore Cina, settore terziario in forte crescita. Valori record 10 anni Teleborsa Al via JV tra LyondellBasell e Sasol

La società possiede un cracker di etilene da 1,5 milioni di tonnellate annue e impianti a valle per polietilene a bassa densità.

Cina, settore terziario in forte crescita. Valori record 10 anni

(Teleborsa) - L'economia cinese marcia a passo spedito. Nel mese di novembre, l'indice PMI dei servizi pubblicato da Caixin-Markit è salito a 57,8 punti contro i 56,8 di ottobre, superando anche ...

La società possiede un cracker di etilene da 1,5 milioni di tonnellate annue e impianti a valle per polietilene a bassa densità.(Teleborsa) - L'economia cinese marcia a passo spedito. Nel mese di novembre, l'indice PMI dei servizi pubblicato da Caixin-Markit è salito a 57,8 punti contro i 56,8 di ottobre, superando anche ...