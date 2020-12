Ciclismo, Filippo Ganna: il calendario 2021. Assalto alla Parigi-Roubaix, poi Giro d’Italia e Olimpiadi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Covid-19 è ormai alle spalle, anche se superato con qualche difficoltà. Filippo Ganna ha già potuto fare un bilancio su questo 2020 meraviglioso per lui e può lanciarsi al meglio verso la nuova stagione, punto di svolta ancor più fondamentale per la sua carriera, visto che in programma ci sono i Giochi Olimpici di Tokyo. Il piemontese è stato intervistato ieri dalla Gazzetta dello Sport ed è andato a delineare il suo programma. Il 2021 per la stella della INEOS Grenadiers dovrebbe iniziare dall’Argentina con la Vuelta a San Juan, forse in maglia azzurra (dipenderà dagli inviti delle squadre nelle varie corse). Poi concentrazione verso le corse di primavera: Tirreno-Adriatico in preparazione di Milano-Sanremo e, soprattutto, Parigi-Roubaix. Fondamentale fare esperienza sul pavé ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Covid-19 è ormai alle spalle, anche se superato con qualche difficoltà.ha già potuto fare un bilancio su questo 2020 meraviglioso per lui e può lanciarsi al meglio verso la nuova stagione, punto di svolta ancor più fondamentale per la sua carriera, visto che in programma ci sono i Giochi Olimpici di Tokyo. Il piemontese è stato intervistato ieri dGazzetta dello Sport ed è andato a delineare il suo programma. Ilper la stella della INEOS Grenadiers dovrebbe iniziare dall’Argentina con la Vuelta a San Juan, forse in maglia azzurra (dipenderà dagli inviti delle squadre nelle varie corse). Poi concentrazione verso le corse di primavera: Tirreno-Adriatico in preparazione di Milano-Sanremo e, soprattutto,. Fondamentale fare esperienza sul pavé ...

