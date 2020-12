“Ci vediamo tra 4 anni”: la parole di Trump a una festa alla Casa Bianca. Poi attacca i democratici (Di giovedì 3 dicembre 2020) “È stato sicuramente un anno insolito, abbiamo vinto un’elezione, ma a loro non è piaciuto“. Queste le parole di Donald Trump durante una festa natalizia alla Casa Bianca. La folla dei presenti, evidentemente schierati dalla sua parte, applaude il presidente uscente degli Usa, che rilancia: “Abbiamo avuto quattro anni fantastici, stiamo cercando di farne altri quattro, altrimenti ci vedremo tra quattro anni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “È stato sicuramente un anno insolito, abbiamo vinto un’elezione, ma a loro non è piaciuto“. Queste ledi Donalddurante unanatalizia. La folla dei presenti, evidentemente schierati dsua parte, applaude il presidente uscente degli Usa, che rilancia: “Abbiamo avuto quattro anni fantastici, stiamo cercando di farne altri quattro, altrimenti ci vedremo tra quattro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

borghi_claudio : Io ho fatto il mio. @matteosalvinimi Ha fatto il suo. Fi non vota la riforma del MES. Adesso la parola al Parlament… - acmilan : Felici di far parte di questa nuova grande famiglia ??? Ci vediamo su @Twitch_Italy ?? #SempreMilan - XFactor_Italia : ?? In un mondo di John e di Paul noi questo giovedì preferiamo solo i @pinguinitattici! Ci vediamo domani sera per… - angelfvlls : ci vediamo in tribunale BYE???????? - SophiaRealf : @gabriel_fake_ *ridacchia* mi preparo e ci vediamo sotto casa? -

Ultime Notizie dalla rete : “Ci vediamo Organo Gold in Italia: truffa o opportunità di guadagno? Metropolitan Magazine