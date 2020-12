“Ci siamo prese a calci”. GF Vip, Selvaggia Roma di nuovo nel mirino. Cosa è successo all’ex di Lenticchio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Selvaggia Roma e Eliana Michelazzo erano grandissime amiche. Purtroppo però in questi ultimi mesi qualCosa si è rotto tra loro. E dal momento in cui l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha messo piede nella casa del GF Vip, Eliana Michelazzo non ha perso tempo nell’attaccarla su instagram. Oggi proprio quest’ultima ha rilasciato una lunga intervista a Armando Sanchez per Novella 2000. E in questa circostanza la donna, tra le tante cose dette, ha anche rivelato che sono praticamente arrivate alle mani in un noto locale a Roma: “Dopo aver litigato ci siamo riviste in un locale e mi ha dato della poco di buono…Come se fossi io la colpevole di tutto quello che è successo tra noi…E ci siamo prese a calci…”. Successivamente Eliana Michelazzo ha confessato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020)e Eliana Michelazzo erano grandissime amiche. Purtroppo però in questi ultimi mesi qualsi è rotto tra loro. E dal momento in cui l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha messo piede nella casa del GF Vip, Eliana Michelazzo non ha perso tempo nell’attaccarla su instagram. Oggi proprio quest’ultima ha rilasciato una lunga intervista a Armando Sanchez per Novella 2000. E in questa circostanza la donna, tra le tante cose dette, ha anche rivelato che sono praticamente arrivate alle mani in un noto locale a: “Dopo aver litigato ciriviste in un locale e mi ha dato della poco di buono…Come se fossi io la colpevole di tutto quello che ètra noi…E cia calci…”. Successivamente Eliana Michelazzo ha confessato ...

