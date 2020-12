Ci mancavano solo i negazionisti dell’arte (Di giovedì 3 dicembre 2020) Abbiamo conosciuto il negazionismo (e revisionismo) storico su cruenti fatti che hanno contraddistinto il Secolo appena passato. Abbiamo visto i negazionisti dell’allunaggio dell’uomo e, nell’ultimo anno, quello legato all’esistenza del Coronavirus. Ormai sembra essere una moda e sui social sono sbarcati anche i negazionisti dell’arte. Si tratta i tartariani, coloro i quali – con alcune buffe teorie – provano a smontare le sculture e le varie opere. Complotti e tecniche che neanche il miglior (o peggior) complottista della prima ora poteva individuare. LEGGI ANCHE > negazionisti sì, neofascisti no: i gilet arancioni mollano Forza Nuova Il tutto è partito dal David di Michelangelo. Anzi, in uno specifico dettaglio: la mano, la sua struttura e la sua resa plastica nella superba scultura. La venatura sul dorso, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Abbiamo conosciuto il negazionismo (e revisionismo) storico su cruenti fatti che hanno contraddistinto il Secolo appena passato. Abbiamo visto idell’allunaggio dell’uomo e, nell’ultimo anno, quello legato all’esistenza del Coronavirus. Ormai sembra essere una moda e sui social sono sbarcati anche i. Si tratta i tartariani, coloro i quali – con alcune buffe teorie – provano a smontare le sculture e le varie opere. Complotti e tecniche che neanche il miglior (o peggior) complottista della prima ora poteva individuare. LEGGI ANCHE >sì, neofascisti no: i gilet arancioni mollano Forza Nuova Il tutto è partito dal David di Michelangelo. Anzi, in uno specifico dettaglio: la mano, la sua struttura e la sua resa plastica nella superba scultura. La venatura sul dorso, ...

_JiritJirit_ : @plslovekoo there’s a reason why i say that feel special è uno dei loro migliori comebacks da quel punto di vista:… - msfabiola_ : Ho recuperato il video della lite tra Rosalinda e EliGreg, e c'era Malgy che le seguiva di ogni stanza per sentirsi… - CiranGuccini : Dopo gli insulti e 'i recinti' ci mancavano, giusto e solo, le minacce di DEPORTAZIONE (aka, proscrizione e ostraci… - _America238 : Ci mancavano solo le foto con gli outfit di backdoor oggi ? - imnotyouoops : dico solo che ieri notte ho sentito tutte e dico TUTTE le canzoni degli One Direction mi mancavano troppo -

Ultime Notizie dalla rete : mancavano solo Migliaia di lampadine colorate illuminano Nizza (Foto) MontecarloNews.it Nizza: Covid o non Covid, il Sindaco Estrosi accende migliaia di lampadine colorate ma senza pubblico (Foto)

L’accensione delle lampadine è stata divisiva nei sentimenti, da un lato ha lasciato l’amaro in bocca per dovervi assistere al caldo, seduti comodamente davanti al computer, senza dover affrontare il ...

Torino-Sampdoria: l’analisi tattica del match analyst

L’analisi tattica / Torna la rubrica di Dario Biasiolo: ecco alcune indicazioni tecnico-tattiche provenienti dall’ultima gara disputata dai granata ...

L’accensione delle lampadine è stata divisiva nei sentimenti, da un lato ha lasciato l’amaro in bocca per dovervi assistere al caldo, seduti comodamente davanti al computer, senza dover affrontare il ...L’analisi tattica / Torna la rubrica di Dario Biasiolo: ecco alcune indicazioni tecnico-tattiche provenienti dall’ultima gara disputata dai granata ...