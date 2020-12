Chiara Ferragni e Fedez riordinare le scarpe nelle nuove scarpiere, un sogno per tutte (Foto) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chiara Ferragni e Fedez hanno una collezione di scarpe da sogno ma le scarpiere nuove non sono da meno (Foto). Le nuove storie Instagram della coppia mostrano il prima e il dopo il riordino e per il rapper sistemare le sue scarpe è un vero momento di relax. L’unico problema è rappresentato dal cattivo odore. “Mi è arrivata la scarpiera nuova quindi adesso devo sistemare tutto questo e che ci crediate o meno è una cosa che mi rilassa tantissimo se potessi togliere l’odore dei piedi”. Una vera magia la stanza di Chiara Ferragni e Fedez che contiene abiti, accessori e soprattutto le scarpe. E’ tempo di riordinare tutta la cabina armadio, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 dicembre 2020)hanno una collezione didama lenon sono da meno (). Lestorie Instagram della coppia mostrano il prima e il dopo il riordino e per il rapper sistemare le sueè un vero momento di relax. L’unico problema è rappresentato dal cattivo odore. “Mi è arrivata la scarpiera nuova quindi adesso devo sistemare tutto questo e che ci crediate o meno è una cosa che mi rilassa tantissimo se potessi togliere l’odore dei piedi”. Una vera magia la stanza diche contiene abiti, accessori e soprattutto le. E’ tempo ditutta la cabina armadio, ...

