Chi ha disegnato le scarpe Lidl? Un italiano di 55 anni che dice cosa ne pensa del ‘suo’ prodotto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Poca creatività, perché obiettivamente come modello non sono granché: è stato il potere dei social sul marketing a farle diventate un oggetto di culto”. La frase si riferisce allee a dirla non è uno a caso ma il designer che le ha realizzate. Un. Si chiama Roberto Guzzonato ed è stato intervistato da Quotidiano.net: “Durante una riunione si è deciso di prendere il design di una scarpa esistente usando i colori del marchio tedesco. Poi l’idea è rimasta in stand by perché eravamo perplessi in molti: “Sarà invendibile con i colori di un supermercato economico, chi può indossarle?“. Guzzonato ha 55e collabora conda 4: “Il progetto era nato quasi per scherzo. In Inghilterra le sneakersnon sono ancora arrivate, perché le ...