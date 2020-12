Chi è la cantante Madame, la sua storia e la sua musica (Di giovedì 3 dicembre 2020) Madame è una delle giovani artiste femminili più interessanti della scena rap e urban italiana, che si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico grazie a canzoni come “Anna”, “17” e “Sciccherie”. Il suo vero nome è Francesca, classe 2002, è originaria di Vicenza e studia al liceo delle scienze umane. Tra le sue materie preferite c’è letteratura italiana: adora Dante e Petrarca. Mentre tra i suoi riferimenti musicali un posto d’onore è riservato a Fabrizio De André. “Anna” è stato il suo primo brano prodotto da Eiemgei che su YouTube ha superato il milione visualizzazioni. Il nome d’arte Madame è nato per caso, mentre Francesca si trovava nei corridoi di scuola, grazie a un generatore di nomi per drag queen che le ha fatto scoprire una sua amica. Inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi anche Wilde – come il famoso scrittore de ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020)è una delle giovani artiste femminili più interessanti della scena rap e urban italiana, che si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico grazie a canzoni come “Anna”, “17” e “Sciccherie”. Il suo vero nome è Francesca, classe 2002, è originaria di Vicenza e studia al liceo delle scienze umane. Tra le sue materie preferite c’è letteratura italiana: adora Dante e Petrarca. Mentre tra i suoi riferimentili un posto d’onore è riservato a Fabrizio De André. “Anna” è stato il suo primo brano prodotto da Eiemgei che su YouTube ha superato il milione visualizzazioni. Il nome d’arteè nato per caso, mentre Francesca si trovava nei corridoi di scuola, grazie a un generatore di nomi per drag queen che le ha fatto scoprire una sua amica. Inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi anche Wilde – come il famoso scrittore de ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi cantante Madame, chi è la cantante di Baby che duetterà con Blind a X Factor 2020 Sky Tg24 Rai 1, palinsesti inverno 2021. Fiction protagoniste, torna Il Cantante Mascherato, sabato sera frammentato

Massimo Ranieri, conoscete la sua vita privata? Le sue ex compagne e la figlia Cristiana

Ecco cosa e chi ci sarà su Rai 1. DOMENICA – La domenica sera continuerà ... prima del ritorno di Milly Carlucci con Il Cantante Mascherato, la cui seconda edizione è in programma dal 29 gennaio.

Chi sono le ex compagne di Massimo Ranieri e sua figlia Cristiana: ecco la vita privata del noto cantante ed attore napoletano ...