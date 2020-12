Chi, come e quando verrà vaccinato contro il Covid in Italia (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - L'Italia si appresta ad affrontare la più grande campagna vaccinale di tutti i tempi, via maestra per sconfiggere il Covid. Il vaccino verrà somministrato gratuitamente a tutti gli Italiani, in tempi diversi a seconda della professione, dell'età e delle patologie. A illustrare il piano alle Camere il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha snocciolato i numeri. A iniziare dalle oltre 202 milioni di dosi che il nostro Paese si è assicurato come opzione. L'obiettivo per raggiungere l'immunità di gregge è vaccinare il 70% della popolazione, ossia qualcosa come 42 milioni di Italiani. Tutte le domande e le risposte: Quante dosi abbiamo a disposizione Perché allora 202 milioni di dosi? Per avere "una dotazione sufficientemente ampia per poter potenzialmente vaccinare tutta ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - L'si appresta ad affrontare la più grande campagna vaccinale di tutti i tempi, via maestra per sconfiggere il Covid. Il vaccinosomministrato gratuitamente a tutti glini, in tempi diversi a seconda della professione, dell'età e delle patologie. A illustrare il piano alle Camere il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha snocciolato i numeri. A iniziare dalle oltre 202 milioni di dosi che il nostro Paese si è assicuratoopzione. L'obiettivo per raggiungere l'immunità di gregge è vaccinare il 70% della popolazione, ossia qualcosa42 milioni dini. Tutte le domande e le risposte: Quante dosi abbiamo a disposizione Perché allora 202 milioni di dosi? Per avere "una dotazione sufficientemente ampia per poter potenzialmente vaccinare tutta ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi come Chi, come e quando verrà vaccinato contro il Covid in Italia Yahoo Notizie Chi riceve il reddito o la pensione di cittadinanza in Italia: il grafico

L’analisi di Dario Di Vico (qui l’articolo completo) chiarisce come l’errore sia stato alla base: l’idea del reddito e della pensione di cittadinanza voleva creare le basi per dare nuovo lavoro a chi ...

Muore a 48 anni mentre lavora alla Roncadin, ecco chi è la vittima

MEDUNO. Colto da malore mentre sta lavorando alla Roncadin di Meduno, leader mondiale nella produzione di pizze surgelate, muore a 48 anni. È accaduto nella serata di lunedì all’interno della fabbrica ...

