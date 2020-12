“Che schifo” | Mercedesz Henger sente degli audio tra Selvaggia Roma e Lucas Peracchi VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 3 dicembre 2020)ha potuto ascoltare alcuniinediti che le ha fatto recapitare Biagio D’Anelli, udendo alcune conversazioni tra il fidanzatoe l’attuale concorrente del Grande Fratello Vipschifo. Non ho parole” è il primo commento dell’influencer durante un servizio mandato in onda a Pomeriggio 5. Spuntanotra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.