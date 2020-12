Champions League, il debutto di Stephanie Frappart: i complimenti di Bonucci (Di giovedì 3 dicembre 2020) "In un 2020 da dimenticare, oggi un momento da ricordare". Inizia in questo modo il messaggio su Instagram di Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juventus in occasione della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Il centrale bianconero ha voluto dedicare un pensiero con una stories social al debutto in Coppa della prima donna arbitro nel torneo, l'esperta Stephanie Frappart.Una direzione di gara perfetta, sicura ed esaltata da tutti gli esperti. Anche dal difensore che ha vissuto in prima persona la serata del fischietto. "I cambiamenti sono sempre possibili, basta volerli", ha concluso nel suo pensiero Bonucci.caption id="attachment 1059851" align="alignnone" width="488" Frappart Bonucci (getty images)/caption ITA ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) "In un 2020 da dimenticare, oggi un momento da ricordare". Inizia in questo modo il messaggio su Instagram di Leonardo, difensore e capitano della Juventus in occasione della sfida dicontro la Dinamo Kiev. Il centrale bianconero ha voluto dedicare un pensiero con una stories social alin Coppa della prima donna arbitro nel torneo, l'esperta.Una direzione di gara perfetta, sicura ed esaltata da tutti gli esperti. Anche dal difensore che ha vissuto in prima persona la serata del fischietto. "I cambiamenti sono sempre possibili, basta volerli", ha concluso nel suo pensiero.caption id="attachment 1059851" align="alignnone" width="488"(getty images)/caption ITA ...

