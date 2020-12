C’è anche una famosa ex tronista di Uomini e Donne tra le possibili new entry al GF Vip 5

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Presto la Casa del Grande Fratello Vip 5 potrebbe contare su un’altra celebre protagonista di, dopo il percorso fin qui immacolato di Andrea Zelletta. Ne è sicuro Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, lo stesso che nei giorni scorsi aveva annunciato sempre su Instagram l’arrivo di Filippo Nardi. Di chi si tratta stavolta? Ex corteggiatrice ed exdipronta a entrare nel cast del GF Vip 5 Secondo lo scoop lanciato da Riccardo Signoretti, il nome su cui gli autori del GF vogliono puntare per rinforzare il cast della quinta edizione è quello di Sonia Lorenzini, ex corteggiatrice e, soprattutto, exdel dating show condotto da Maria De Filippi. Attualmente la Lorenzini è single, quindi il suo ingresso nella Casa potrebbe ...