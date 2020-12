Caso Obiang | la Procura torna all’attacco | presentato ricorso

Leggi su calcionews24

la Procura e ricorre in appello contro il proscioglimento del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero Le motivazioni depositate dal GUP Arturi a corredo della decisione di non rinviare a giudizio di Massimo Ferrero e assolvere i correi, non ha convinto la Procura di Roma che ora si prepara a presentare appello contro la decisione. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 Il gup Arturi contestava al PM di aver condotto le indagini in maniera approssimativa e lacunosa, non provando con quanto allegato nel fascicolo una vera e propria connessione tra le somme presuntamente distratte dalla Sampdoria e il loro impiego in altre aziende del patron doriano.