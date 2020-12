Caso Lombardia Film Commission: il gip boccia la perizia sul capannone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dicembre 2020 - Il gip di Milano Giulio Fanales ha rigettato la richiesta , avanzata dalla difesa dei revisori contabili per la Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, di una super perizia , ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dicembre 2020 - Il gip di Milano Giulio Fanales ha rigettato la richiesta , avanzata dalla difesa dei revisori contabili per la Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, di una super, ...

cocchi2a : RT @M5SGiorgio: @matematico65 @massilecce @soniabetz1 @virginiaraggi Ecco come riparavano la strada a Roma ai tempi di #MafiaCapitale, e co… - soniabetz1 : RT @M5SGiorgio: @matematico65 @massilecce @soniabetz1 @virginiaraggi Ecco come riparavano la strada a Roma ai tempi di #MafiaCapitale, e co… - M5SGiorgio : @matematico65 @massilecce @soniabetz1 @virginiaraggi Ecco come riparavano la strada a Roma ai tempi di… - Anna45506131 : @LucioMM1 @SimoAmbrosetti @Cartabellotta @GIMBE Premesso che a me non piace confrontare l'Rt fra regioni così a pel… - antonio12024151 : @LegaSalvini Morisi... fai girare... Milioni spariti del Carroccio. Sostegni parla e la #Lega trema. Domiciliari a… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Lombardia Caso Lombardia Film Commission: il gip boccia la perizia sul capannone Il Giorno Caso Lombardia Film Commission: il gip boccia la perizia sul capannone

Era stata chiesta dalla difesa dei revisori contabili della Lega finiti ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta ...

Fondi Lega: gip boccia richiesta perizia su capannone

Il gip di Milano Giulio Fanales ha rigettato la richiesta, avanzata dalla difesa dei revisori contabili per la Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, di una super perizia, con la formula dell'inciden ...

Era stata chiesta dalla difesa dei revisori contabili della Lega finiti ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta ...Il gip di Milano Giulio Fanales ha rigettato la richiesta, avanzata dalla difesa dei revisori contabili per la Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, di una super perizia, con la formula dell'inciden ...