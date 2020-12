Caso Casaleggio | Philip Morris querela Il Riformista | Non finanziamo i partiti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020)contro Il. Questa mattina, la famosa multinazionale del tabacco ha presentato una denuncia penale per diffamazione dopo alcuni articoli pubblicati dal quotidiano, che parlavano di 2,4 milioni di euro di consulenze da parte del colosso del tabacco a favore dellaassociati. Questi “Rappresentano una grave campagna diffamatoria iniziata lo scorso 26 novembre e tuttora in corso. Diversamente da quanto riportato da ‘Il’,Italia non finanzia, fondazioni o movimenti politici in italia ed agisce nel pieno rispetto della legge”, si legge nel comunicato dell’azienda.sottolinea come “laassociati, che rappresenta una ...