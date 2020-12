Cardigan Alanui: la nuova tendenza delle influencer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Di recente tutte le più famose influencer lo indossano. Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis passando per Elisabetta Gregoraci che nella casa lo ha spesso sfoggiato. Stiamo parlando del Cardigan con motivo “azteco”. Se ci stai facendo un pensierino continua a leggere! Cardigan, si, ma non uno qualunque! Le tendenze, infatti, quest’anno suggeriscono di puntare su modelli colorati, pieni di frange e decori differenti. Di sicuro lo avete Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Di recente tutte le più famoselo indossano. Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis passando per Elisabetta Gregoraci che nella casa lo ha spesso sfoggiato. Stiamo parlando delcon motivo “azteco”. Se ci stai facendo un pensierino continua a leggere!, si, ma non uno qualunque! Le tendenze, infatti, quest’anno suggeriscono di puntare su modelli colorati, pieni di frange e decori differenti. Di sicuro lo avete Articolo completo: dal blog SoloDonna

peppe844 : Elisabetta Gregoraci, Chiara Ferragni, Giulia De Lellis: tutte pazze per il cardigan atzeco, marca e prezzo - choriflettuto__ : RT @onlyluthor: Ammetto che io avrei interpretato EliGreg solo per indossare per qualche ora il cardigan Alanui. #GFVIP - M_atil_de03 : RT @onlyluthor: Ammetto che io avrei interpretato EliGreg solo per indossare per qualche ora il cardigan Alanui. #GFVIP - Allison22545604 : RT @onlyluthor: Ammetto che io avrei interpretato EliGreg solo per indossare per qualche ora il cardigan Alanui. #GFVIP - Beaa994 : RT @onlyluthor: Ammetto che io avrei interpretato EliGreg solo per indossare per qualche ora il cardigan Alanui. #GFVIP -