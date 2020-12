Cantieri autostrade | Castellucci indagato a Genova | revocati domiciliari

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Tribunale del Riesame ha revocato iper Giovanni, ex Ad di ASPI ed Atlantia, disponendo invece l’interdizione per il manager implicato nell’inchiesta sulle barriere antirumore difettose.però èanche dalla Procura diper l’inchiesta sulle gallerie, scattata dopo il crollo della volta della galleria Bertè sulla A26-Gravellona Toce il 30 dicembre 2019, nella quale non furono coinvolti mezzi di trasporto e persone. Secondo i giudici, la condotta diavrebbe fatto emergete una “totale mancanza di scrupoli per la vita e l’integrità degli utenti delle”, per proprio tornaconto e per “compiacere” gli azionisti di maggioranza dei due Gruppi, che lo “compensavano ...