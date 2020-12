Canoro GD | “Fondi alla biblioteca provinciale Sostenere la cultura e favorire l’accessibilità”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Pierluigi, responsabilee regionale GD. “La Provincia di Salerno è risultata beneficiaria del bando del MiBACT a sostegno dell’editoria, con fondi per nuove acquisizioni per biblioteche e istitutili del territorio. Palazzo Sant’Agostino ha giustamente inteso adoperare tali risorse per arricchire il patrimonio della, in particolar modo con pubblicazioni scientifiche sulla Scuola Medica, il Mezzogiorno, l’arte. Nonostante le chiusure imposte dalle recenti disposizioni nazionali, è importante aggiornare costantemente il patrimonio librario con la duplice finalità dil’editoria e le istituzioni ...