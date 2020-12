Campione Eredità sbaglia apposta una domanda, perde 180mila euro (Di giovedì 3 dicembre 2020) Massimo Cannoletta è il Campione de "L`Eredità" condotto da Flavio Insinna, su Rai1, prima del tg della sera, ed è considerato un "Google vivente". Mercoledì sera, dopo aver già vinto 202.500mila euro in 27 puntate, ha sbagliato apposta una risposta, rinunciando così ad altri 180mila euro, per poter far giocare altri concorrenti. Una eliminazione che ha destato scalpore.Durante una fase concitata del gioco prima della Ghigliottina, ha detto: "La so però stasera il "triello" se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro - ha detto rivolgendosi all`avversario Tommaso, che fino a quel momento non aveva sbagliato un colpo, e si era fermato. Cannoletta ha così rinunciato a giocarsi la possibilità di giocare 180mila ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Massimo Cannoletta è ilde "L`" condotto da Flavio Insinna, su Rai1, prima del tg della sera, ed è considerato un "Google vivente". Mercoledì sera, dopo aver già vinto 202.500milain 27 puntate, hatouna risposta, rinunciando così ad altri, per poter far giocare altri concorrenti. Una eliminazione che ha destato scalpore.Durante una fase concitata del gioco prima della Ghigliottina, ha detto: "La so però stasera il "triello" se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro - ha detto rivolgendosi all`avversario Tommaso, che fino a quel momento non avevato un colpo, e si era fermato. Cannoletta ha così rinunciato a giocarsi la possibilità di giocare...

