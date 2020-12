Campania, 2300 positivi ma il tasso resta al 9,2%. In Italia quasi mille morti, mai così tanti (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino giornaliero su positivi, guariti e deceduti da coronavirus. I nuovi casi sono 2.295, di cui 2.141 asintomatici e 154 con sintomi, a fronte di 24.709 tamponi processati (i dati di ieri). Registrati 54 nuovi deceduti, di cui 28 negli ultimi due giorni e 26 in precedenza ma registrati ieri. I guariti di oggi sono 1.818. La situazione posti letto: calano le terapie intensive (162 su 656 posti), mentre i ricoveri sono 2.041 su 3.160 posti. A livello nazionale, i contagiati di oggi sono 23.225 su 226.729 tamponi (tasso di positività al 10,2%). I morti sono 993, mai così tanti dall’inizio della pandemia, mentre i guariti sono 23.474. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino giornaliero su, guariti e deceduti da coronavirus. I nuovi casi sono 2.295, di cui 2.141 asintomatici e 154 con sintomi, a fronte di 24.709 tamponi processati (i dati di ieri). Registrati 54 nuovi deceduti, di cui 28 negli ultimi due giorni e 26 in precedenza ma registrati ieri. I guariti di oggi sono 1.818. La situazione posti letto: calano le terapie intensive (162 su 656 posti), mentre i ricoveri sono 2.041 su 3.160 posti. A livello nazionale, i contagiati di oggi sono 23.225 su 226.729 tamponi (dità al 10,2%). Isono 993, maidall’inizio della pandemia, mentre i guariti sono 23.474. L'articolo ilNapolista.

napolista : Campania, 2300 positivi ma il tasso resta al 9,2%. In Italia quasi mille morti, mai così tanti Percentuali stabili… - PolverinoVince3 : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, quasi 2300 nuovi casi di positività in Campania: 28 decessi nelle ultime 48 ore - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, quasi 2300 nuovi casi di positività in Campania: 28 decessi nelle ultime 48 ore - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, quasi 2300 nuovi casi di positività in Campania: 28 decessi nelle ultime 48 ore… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania 2300 Coronavirus, quasi 2300 nuovi casi di positività in Campania: 28 decessi nelle ultime 48 ore NapoliToday Campania, 2300 positivi ma il tasso resta al 9,2%. In Italia quasi mille morti, mai così tanti

Registrati altri 54 decessi, i guariti sono 1.818. Tasso dei positivi nazionale al 10,2% L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino giornaliero su positivi, guariti e deceduti da ...

Due sciatori campani travolti da una valanga a Roccaraso: uno è grave

Sono entrambi campani i due sciatori sulla cinquantina travolti da una valanga all’Aremogna di Roccaraso, mentre stavano sciando fuoripista sul noto Cucchiaio di Valle Verde. Lo... Cronaca Campania3 a ...

Registrati altri 54 decessi, i guariti sono 1.818. Tasso dei positivi nazionale al 10,2% L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino giornaliero su positivi, guariti e deceduti da ...Sono entrambi campani i due sciatori sulla cinquantina travolti da una valanga all’Aremogna di Roccaraso, mentre stavano sciando fuoripista sul noto Cucchiaio di Valle Verde. Lo... Cronaca Campania3 a ...