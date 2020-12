Camerun | apre centro commerciale Clienti in difficoltà con le scale mobili

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono diventati virali i video e le foto del Grand Mall di Douala in, il pi grandedell'Africa centrale. Dalla sua apertura avvenuta il 17 novembre, scrivono i quotidiani ...

AntonioBuccieri : RT @DHofmannsthal: I mondialisti kalergiani hanno ritenuto che questi fossero chiamati a sostituire la razza bianca caucasica. https://t.co… - EureosCriss : RT @DHofmannsthal: I mondialisti kalergiani hanno ritenuto che questi fossero chiamati a sostituire la razza bianca caucasica. https://t.co… - Stella01961507 : RT @DHofmannsthal: I mondialisti kalergiani hanno ritenuto che questi fossero chiamati a sostituire la razza bianca caucasica. https://t.co… - DHofmannsthal : I mondialisti kalergiani hanno ritenuto che questi fossero chiamati a sostituire la razza bianca caucasica. - AppleRTweet : RT @weenjoy113: Camerun, apre il centro commerciale: clienti non sanno cosa siano le scale mobili, ecco cosa accade 'VIDEO' -

Ultime Notizie dalla rete : Camerun apre

A Douala ha aperto il centro commerciale più grande dell'Africa centrale. Ma i clienti sembrano non capire troppo il funzionamento delle scale mobili ...L’attrazione principale del Grand Mall di Douala in Camerun, pubblicizzato come il più grande centro commerciale dell'Africa centrale? Dalla ...