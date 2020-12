Camerota | ecco i danni del nubifragio a Licusati e Lentiscosa FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Non è ancora stato possibile quantificare al’entità del danno provocato dall’ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte appena trascorsa. Le frazioni più colpite sono. Frane, smottamenti, allagamenti, si registrano un po’ in tutto il territorio, come il sindaco Mario Antonio Scarpitta ha avuto modo di visionare di persona con sopralluoghi da una frazione all’altra del suo comune. Per fortuna non si sono registratia persone. Tutto il basso Cilento è stato interessato dal violento, che era stato annunciato da un’allerta della Protezione civile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.