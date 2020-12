Calvario Marquez | terza operazione al braccio e ritorno lontano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ildi Marcnon ha fine. Le indiscrezioni di giornata diventano realtà e come conferma la Honda in una nota, il 27enne di Cervera si è sottoposto oggi a un terzo intervento aldestro “a causa della lenta guarigione dell'osso dell'omero”: il trattamento con onde d'urto adottato per il pilota spagnolo non ha infatti dato gli esisti sperati. Già da tempo si parlava di un possibile nuovo intervento e le voci erano diventate più insistenti nelle ultime ore, quando il Cabroncito è stato scovato a Madrid per quello che sembrava solo un consulto. Alla fine, però,è andato sotto i ferri all'Hospital Ruber Internacional per la pseudoartrosi dell'omero destro:durata otto ore, durante le quali l'equipe medica ha rimosso la placca precedente e ...