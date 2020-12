Calciomercato Napoli | Gattuso pronto al rinnovo | le cifre del nuovo accordo

(Di giovedì 3 dicembre 2020) raggiunto con il presidente Aurelio De Laurentiis fino al 2023 Ci siamo. Ildi Rinocon ilnon è più in discussione. Comunione di intenti con Aurelio De Laurentiis e perfetta sintonia con la città, sono alla base di un matrimonio L'articolo proviene da Inews.it.

sscalcionapoli1 : Torreira, un anno fa pressing del Napoli: ora può tornare in Italia #calciomercato - areanapoliit : Il retroscena sull'ex calciatore del #Napoli - calciomercatoit : ?? #SerieA - #Eriksen guida la classifica degli svalutati! ??Scopri la Top10! - sscalcionapoli1 : Napoli torna su Nandez del Cagliari: c'è già l'ok di Gattuso #calciomercato - zazoomblog : Calciomercato Napoli: sirene spagnole per Milik c’è l’Atletico Madrid - #Calciomercato #Napoli: #sirene -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Calciomercato.com

Il Napoli Femminile rende noto che Aqsa Mushtaq è stata trasferita in prestito gratuito alla Roma Calcio Femminile. Alla Mushtaq, attaccante inglese prelevata in estate dalla Lenoir Rhyne University, ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex giocatore. Di Fusco: “Cabrini dovrebbe ringraziare Napoli, altrimenti Mara ...