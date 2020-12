Calcio, Nations League 2021: l’Italia di Roberto Mancini contro la Spagna in semifinale a Milano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sarà la Spagna l’avversario della Nazionale italiana di Roberto Mancini in vista della prima semifinale delle Final Four di Nations League 2020-2021 che si terrà nel Bel Paese. La partita, che si giocherà il 6 ottobre a Milano, sarà sicuramente ricca di fascino e un banco di prova impegnativo per la compagine tricolore. E’ stato questo l’esito del sorteggio andato in scena a Nyon (Svizzera), dove è stato anche deciso l’altro penultimo atto tra Belgio e Francia, che si affronteranno il giorno successivo all’Allianz Stadium di Torino. La finale, invece, si giocherà il 10 ottobre a San Siro, mentre la finalina per il terzo posto è in programma lo stesso giorno allo Stadium. Il bilancio dell’Italia nelle 35 sfide contro le ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sarà lal’avversario della Nazionale italiana diin vista della primadelle Final Four di2020-che si terrà nel Bel Paese. La partita, che si giocherà il 6 ottobre a, sarà sicuramente ricca di fascino e un banco di prova impegnativo per la compagine tricolore. E’ stato questo l’esito del sorteggio andato in scena a Nyon (Svizzera), dove è stato anche deciso l’altro penultimo atto tra Belgio e Francia, che si affronteranno il giorno successivo all’Allianz Stadium di Torino. La finale, invece, si giocherà il 10 ottobre a San Siro, mentre la finalina per il terzo posto è in programma lo stesso giorno allo Stadium. Il bilancio delnelle 35 sfidele ...

