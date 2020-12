Calafiori: «Gol? Ho coronato un sogno. Ho finito un percorso e ne ho iniziato un altro» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Riccardo Calafiori ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Young Boys. Queste le sue parole Riccardo Calafiori, autore di uno splendido Gol, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Young Boys. «Non so da quanto sognavo, più bello di così è difficile. E’ un’emozione grandissima, ci fosse stato il pubblico sarebbe stato meglio ma mi accontento. E’ stato il periodo più difficile ma ora quello più bello della mia vita. Tanto lavoro, tanto impegno e alla fine sono nato per giocare a calcio. Ho coronato un sogno. Ho finito un percorso e ne ho iniziato un altro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Riccardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Young Boys. Queste le sue parole Riccardo, autore di uno splendido, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Young Boys. «Non so da quanto sognavo, più bello di così è difficile. E’ un’emozione grandissima, ci fosse stato il pubblico sarebbe stato meglio ma mi accontento. E’ stato il periodo più difficile ma ora quello più bello della mia vita. Tanto lavoro, tanto impegno e alla fine sono nato per giocare a calcio. Houn. Houne ne houn». Leggi su Calcionews24.com

