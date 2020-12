“Caccia alle streghe, genesi storica e culturale”: dialogo con Zaffarana, Cirillo e Gravina (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Caccia alla streghe, genesi storica e culturale”, è l’incontro organizzato per venerdì 4 dicembre alle ore 19.30, dal Circolo Manfredi, quest’anno presieduto dal dott. Quirino Tirelli. Una riflessione che intende ripercorrere i momenti salienti di una violenza fortemente misogina, di una persecuzione e/o messa al bando di persone giudicate pericolose sulla base di sospetti, preconcetti, tabù infondati. Partendo da Benevento, considerata per antonomasia la città delle streghe, sospesa tra storia e leggende che dal passato arrivano fino a oggi. A dialogare su questo argomento saranno Corinna Zaffarana, Archeologa, docente di storia, e autrice di numerosi saggi e articoli, Carla Cirillo, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –alla, è l’incontro organizzato per venerdì 4 dicembreore 19.30, dal Circolo Manfredi, quest’anno presieduto dal dott. Quirino Tirelli. Una riflessione che intende ripercorrere i momenti salienti di una violenza fortemente misogina, di una persecuzione e/o messa al bando di persone giudicate pericolose sulla base di sospetti, preconcetti, tabù infondati. Partendo da Benevento, considerata per antonomasia la città delle, sospesa tra storia e leggende che dal passato arrivano fino a oggi. A dialogare su questo argomento saranno Corinna, Archeologa, docente di storia, e autrice di numerosi saggi e articoli, Carla, ...

raicinque : Il docufilm “My Name is Ernest”, in onda mercoledì 2 dicembre alle 19.30 su Rai5, ricostruisce la vita di Hemingway… - Bakaburg1 : @MattB86130013 @ilBiond0 @ebreieisraele mi sa che non hai letto la bibbia e hai dimenticato secoli di crociate, cac… - ruthealy : non so quanto sia normale dare la ‘caccia’ alle zanzare a dicembre - unoaroma : @caccia_lele e solo reticente alle idee di questi poveri autori. - ilgiornale : Gli insulti alle donne che vanno a caccia? Nessuno li vede eppure le cacciatrici sono vittime di continue shitstorm… -

Ultime Notizie dalla rete : “Caccia alle SNAI – Champions: Inter-Real, quote nerazzurre Atalanta, ad Anfield Road l'impresa vale 4,50 Fortune Italia