Burioni vuole vaccinarsi per primo: 'Pubblicherò anche il filmato per i complottisti e no vax' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il professore dell'università Vita-Salute San Raffaele chiarisce la sua posizione e risponde così a chi cerca di screditarlo su Twitter Leggi su today (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il professore dell'università Vita-Salute San Raffaele chiarisce la sua posizione e risponde così a chi cerca di screditarlo su Twitter

Notiziedi_it : Burioni vuole vaccinarsi per primo: “Pubblicherò anche il filmato per i complottisti e no vax” - alby_ac : @daniel_cuello @PaoloGentiloni Lo stesso burioni, ha detto che vuole vedere le analisi e i dati - PalermoToday : Burioni vuole vaccinarsi per primo: 'Pubblicherò anche il filmato per i complottisti e no vax'… - LiberoFreedom : RT @Davide38296157: Prima gli altri. Dei sinistri alla fine il vaccino anti-Covid non lo vuole fare nessuno - oriama1969 : RT @AntonioSocci1: Prima gli altri. Alla fine il vaccino anti-Covid non lo vuole fare nessuno -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni vuole Burioni vuole vaccinarsi per primo: "Pubblicherò anche il filmato per i complottisti e no vax" Today.it Burioni vuole vaccinarsi per primo: "Pubblicherò anche il filmato per i complottisti e no vax"

Il professore dell'università Vita-Salute San Raffaele chiarisce la sua posizione e risponde così a chi cerca di screditarlo su Twitter ...

Codacons presenta un’istanza per conoscere i compensi dei virologi in tv

Il Codacons annuncia un'istanza di accesso agli atti a Rai, La7 e Mediaset perché "vuole sapere quanto costano virologi e medici che, oramai da mesi, imperversano sulle reti televisive italiane. Dallo ...

Il professore dell'università Vita-Salute San Raffaele chiarisce la sua posizione e risponde così a chi cerca di screditarlo su Twitter ...Il Codacons annuncia un'istanza di accesso agli atti a Rai, La7 e Mediaset perché "vuole sapere quanto costano virologi e medici che, oramai da mesi, imperversano sulle reti televisive italiane. Dallo ...