Buoni fruttiferi: attenzione, ecco cosa può accadere (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ognuno ha il proprio metodo per risparmiare soldi, in passato, erano moltissime le persone che si rivolgevano alle Poste Italiane, in questo modo potevano mettere da parte dei soldi, e guadagnarci sopra anche un piccola percentuale dopo una serie di anni. Ad oggi, a fare concorrenza alla posta vi sono le tantissime banche, molte persone conservano i propri soldi alla banca, mentre altre continuano a preferire i Buoni fruttiferi, ma sono sicuri? cosa può succedere con i Buoni fruttiferi? Se ti stai facendo questa domanda sei capitato nell'articolo giusto, ora andremo a rispondere a qualche domanda riguardo i Buoni fruttiferi. I Buoni fruttiferi postali sono una possibilità di risparmio e vengono emessi dalla Cassa depositi e prestiti, ...

